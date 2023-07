Ristic, os reforços e o favorito para 2023/24: "Começamos todos do zero..."

Declarações de Mihailo Ristic, jogador do Benfica, aos jornalistas, no estágio de pré-temporada das águias em Inglaterra

Primeiros dias de pré-época: "Tem sido intenso. É normal. Estamos no rumo certo."

Golo com o Southampton: "Já não estava em campo há algum tempo. Senti-me bem. Feliz pelo golo. É o primeiro jogo da época"

Jurásek: "Não o conheço, mas tenho a certeza que é um bom jogador. É um jogador de qualidade."

Reforços: "Di María é como se tivesse regressado a casa. Os outros jogadores é como se já estivessem aqui."

O que pode prometer? "Posso prometer trabalhar duro, respeitar a camisola. Queremos atingir grandes coisas"

Benfica é favorito? "Começamos todos do zero. Estamos ao mesmo nível."

Sem Grimaldo terá mais oportunidades? "É uma época nova, estamos todos a partir do zero. O meu trabalho é dar 100 por cento. Não estou preocupado com isso."