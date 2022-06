Ristic: "Mudei de clube e pela primeira vez sinto que estou onde devia estar"

O lateral-esquerdo sérvio, que assinou contrato com as águias até 2026, diz-se "feliz" pela transferência. A tal ponto que atira: "Pela primeira vez, sinto que estou onde devia estar".

Oficializado como jogador do Benfica até 2026, Mihailo Ristic está entusiasmado com a mudança para a Luz. A ponto de expressar estar pela primeira vez na carreira no clube que avalia como certo. Por isso, e ciente da dimensão do emblema encarnado, o internacional sérvio promete tudo fazer para corresponder às expectativas e pretensões das águias.

"Mudei de clube e pela primeira vez sinto que estou onde devia estar. Sinto-me feliz e satisfeito", expressou o lateral-esquerdo, atualmente ao serviço da seleção do seu país, que hoje defronta a Eslovénia para a Liga das Nações. O futebolista reconheceu que é necessária uma conjugação de condições para ter sucesso de águia ao peito, mas considera que atingirá esse feito.

"Acredito que todos têm a sua própria história. O Benfica é um grande clube, que não tolera determinadas situações e onde é preciso que muitos fatores funcionem de forma a que um futebolista possa atingir o seu potencial total. Acredito em mim. Segui o percurso de alguns dos meus amigos e acredito que vou justificar a aposta do clube e corresponder às expectativas dos dirigentes e dos adeptos", revelou, em conferência de Imprensa de antevisão da partida frente aos eslovenos, ele que na apresentação pelo Benfica já tinha garantido que chega à Luz "não para brincar, mas para ganhar", destacando a "ambição" do Benfica, que classificou como um "gigante".

Depois de deixar o Montpellier após três temporadas e meia a jogar em França, Ristic procura agora ganhar estatuto ao serviço da Sérvia antes de chegar à Luz.

Suplente não utilizado no desaire caseiro por 1-0 com a Noruega, Ristic é apontado pela Imprensa do seu país como potencial titular na receção de hoje à Eslovénia, para a segunda jornada da Liga das Nações. E diz-se preparado para convencer o selecionador Dragan Stojkovic.

"A Sérvia joga um futebol atrativo e a minha parte é estar pronto e responder às pretensões do treinador se ele decidir dar-me uma oportunidade. Acredito que há um espaço para mim no sistema da seleção", adiantou, ele que concorre por uma vaga com Kostic, do Eintracht Frankfurt, e até com... Radonjic, extremo que neste temporada esteve cedido ao Benfica e que na seleção atua como ala, no 3x4x3 da Sérvia.

Selecionador recorda Lisboa

Ristic fez o lançamento da partida com a Eslovénia ao lado do selecionador Dragan Stojkovic, que entrou na "conversa" quando o defesa abordou a mudança para o Benfica. Tudo fruto do triunfo da Sérvia sobre Portugal na qualificação para o Mundial"2022 na Luz (2-1), que valeu à sua seleção o apuramento direto para o Catar. "Normalmente, os sérvios gostam de Lisboa. Realmente, amam a cidade. Prometi que vou lá vê-lo", atirou, brincando com Ristic a propósito da festa sérvia em pleno recinto encarnado, em novembro de 2021.