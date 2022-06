Ristic mete as fichas todas no Benfica: "Apenas descansou uns dias"

A O JOGO, o empresário do sérvio assegura que este teve acompanhamento de um preparador-físico desde que deixou o Montpellier para chegar à Luz e vingar nesta "grande oportunidade".

Mihailo Ristic, de 26 anos, é um dos quatro reforços do Benfica para a próxima temporada já oficializados.

O defesa-esquerdo chega ao clube da Luz após ter terminado contrato com o Montpellier e, desde que acabou a temporada em França, pouco tempo de férias efetivas teve, em boa parte por opção pessoal: segundo revela a O JOGO Arturo Canales, agente do internacional sérvio, mal este soube que ia para o Benfica teve uma forte preocupação em afinar o físico para, agora, se apresentar no pleno da forma perante Roger Schmidt.