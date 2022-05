Ristic já está em Lisboa para fazer exames médicos e reforçar o Benfica

Lateral sérvio chegou para fazer exames e assinar um contrato que deverá ser de três épocas.

Depois de assegurar a contratação do avançado Petar Musa, que chegou do Boavista, e de confirmar oficialmente Roger Schmidt como treinador para as próximas duas temporadas, o Benfica prepara-se para anunciar mais um reforço da equipa principal: Mihailo Ristic.

Ao que O JOGO apurou, o defesa-esquerdo de 26 anos está em Portugal para fazer exames médicos e pode ser oficializado como jogador das águias muito em breve.

Ristic terminou contrato com o Montpellier, onde passou as últimas quatro temporadas e, por esse motivo, está em condições de fechar contrato com o Benfica sem que tenha de ser pago qualquer valor ao clube francês. Tudo aponta para que o internacional sérvio tenha à sua espera um contrato para três épocas, ou seja, até 2025.

Recorde-se que o Montpellier já anunciou que Ristic não iria renovar mas, ao que O JOGO sabe, não foi por falta de tentativas. Ao longo das últimas semanas várias tentativas foram feitas para convencer o canhoto a ficar mas, devido ao aparecimento de alguns clubes com melhores ofertas salariais, Ristic foi sempre inviabilizando um acordo.

Além do Benfica, que se prepara agora para cruzar a meta desta corrida em primeiro lugar, também o Olympiacos de Pedro Martins, o Marselha, dois clubes espanhóis e um alemão disputaram a contratação de Ristic.

A chegada de Ristic à Luz visa criar maior concorrência a Grimaldo, caso o espanhol, que entra no último ano de contrato, continue no Benfica. Se este sair - como é desejado pela SAD para encaixar alguma verba com a venda -, restará saber qual o estatuto do sérvio no plantel, se titular com o jovem Sandro Cruz na sombra ou como segunda opção, caso as águias ataquem o mercado por um lateral de maior "peso".

No Montpellier, Ristic teve como melhor época 2020/21, onde, como ala num sistema de três centrais, jogou 38 partidas (2486"). Na temporada passada fez 31 jogos mas, deles, apenas 21 como titular. Alinhou 1980 minutos, marcando dois golos e fazendo três assistências.