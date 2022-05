Ristic assina por três temporadas com o Benfica

Fotografia: Site oficial do Montpellier

O diário desportivo francês L'Equipe assegura que há acordo entre o Benfica e o defesa-esquerdo internacional sérvio, que termina contrato com o Montpellier

O Benfica terá já acertado um acordo válido por três temporadas com o defesa-esquerdo Mihailo Ristic. O jogador de 26 anos termina contrato com o Montpellier, do primeiro escalão francês e, segundo o jornal "L'Equipe", o internacional sérvio vai mesmo assinar pelas águias.

O jogador é esperado em Lisboa em breve para cumprir exames médicos.