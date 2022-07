Riqui Puig e o Benfica: um rumor que conhece mais um capítulo

Riqui Puig com a camisola do Barcelona

Médio do Barcelona associado ao clube da Luz... mais uma vez.

Já não é a primeira vez, mas o nome de Riqui Puig voltou a ser colocado como estando no horizonte do Benfica caso não seja atingido um acordo com o Real Madrid por Reinier.

O médio de ataque do Barcelona estará na lista de saídas dos catalães e, por isso, é visto como potencial alvo, alternativo, dos encarnados. Segundo o "Don Balón", estaria a ser gizado entre os clubes uma cedência com a compra obrigatória do passe do médio por parte do Benfica no verão de 2023.

A mesma publicação acrescenta que Puig, internacional sub-21 por Espanha, já foi pretendido pelo técnico Roger Schmidt quando este estava ao serviço do PSV Eindhoven. Formado no Barcelona, Puig tem 22 anos e, na época passada, apenas alinhou 545 minutos pela equipa principal dos catalães.