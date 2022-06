"Ricardo Horta? O Braga é um grandíssimo clube em Portugal, mas o Benfica é o Benfica"

Renato Paiva, que orientou o extremo na formação das águias, fala "muitas vezes" com o atleta e diz que este "sente ansiedade".

Benfica e Braga discutem a transferência de Ricardo Horta para a Luz e este torce pelo sucesso das negociações. "Sente uma natural ansiedade. Óbvio. Quando te oferecem melhores condições, por muito que gostes do lugar onde estás acabas por querer melhorar a tua vida financeira e desportivamente. O Braga é um grandíssimo clube em Portugal, mas o Benfica é o Benfica. Para além de o Ricardo ser benfiquista, que é outra coisa que pode não influenciar muito, mas pode influenciar alguma coisa. Quando as coisas não se resolvem, é natural que a ansiedade comece a tomar conta das pessoas", destacou Renato Paiva, técnico que trabalhou com o extremo na formação das águias, à Rádio Renascença, ele que fala "muitas vezes" com o capitão arsenalista, de quem é amigo.

"Tenho a certeza absoluta de que, se as coisas [transferência] não funcionarem, o Ricardo ficará triste, mas é um super profissional. Onde o Ricardo tiver de jogar, assim que iniciar a pré-temporada, é onde vai jogar e vai jogar como sempre e vai treinar como sempre. É um profissional de mão cheia e, seja no Braga ou no Benfica, seja onde for, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que o Ricardo vai ser igual a si próprio.", garantiu, atirando que o interesse "vem tarde".

"O que ele tem feito ao longo ao longo da sua carreira no Braga tem sido notável pela qualidade e pela regularidade. Ao fim e ao cabo, é essa regularidade que te leva, época após época, a somar golos e golos e, neste momento, a ser o melhor marcador da história do Braga. Isso não se faz de um dia para o outro, nem numa época. Acho é que as pessoas andaram desatentas muito tempo. Se calhar, se fosse estrangeiro, mais rapidamente teria sido contratado", comenta o treinador do Léon, do México.