Ricardo Araújo Pereira festejou golo do Benfica em direto: "Desculpem, estava a pensar noutra coisa"

Humorista festejou golo de João Neves durante o programa "Isto é Gozar com Quem Trabalha"

Ricardo Araújo Pereira festejou no domingo, em direto, o golo de João Neves que deu o empate, 2-2, ao Benfica, em Alvalade, no jogo com o Sporting, a contar para a penúltima jornada da Liga Bwin, no seu programa na SIC, "Isto é Gozar com Quem Trabalha".

O humorista não se coibiu de celebrar, levantando mesmo os braços, e, de seguida, pediu desculpas aos espectadores.

"Goolooo! Desculpem, desculpem. Desculpem, estava a pensar noutra coisa. Desculpem lá, é que estava tão difícil...", afirmou.

