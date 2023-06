Ricardo Araújo Pereira comenta Di María no Benfica e as férias dadas por Schmidt

O humorista Ricardo Araújo Pereira, confesso adepto do Benfica, conversou com a Sport TV e comentou a contratação de Di María e fez um pedido a Roger Schmidt relativamente às férias dos jogadores.

Di María a caminho da Luz: "É preciso ver quanto custa e com que disposição vem. Sou um adepto e é um nome que faz vibrar os adeptos. Lembramo-nos do que o Di María fez cá, do que foi fazendo depois de sair e temos esperança que, se a direção está a tomar esta opção, é porque vale a pena."

Na época passada, Schmidt deu uma semana de férias ao plantel na altura do Mundial'2022 e alguns adeptos não concordaram com a opção. Ricardo Araújo Pereira espera que tal não se repita: "O Roger Schmidt dá umas folgas, ele chamou folgas, mas para mim uma semana de folgas são férias. Ao que me dizem, está cientificamente provado que o fim de três dias de folga a forma dos jogadores começa a decair. Uma vez que ele já tinha feito isso no PSV, que os jornalistas holandeses já tinham estranhado e assinalado como um ponto negativo, gostava que dissessem ao Roger Schmidt: 'olha, chega aqui, se calhar damos dois ou três dias de cada vez'."