Revolução vai chegar aos bês do Benfica: duas gerações fora de prazo

Revolução do futebol encarnado engloba a equipa B, que terá um plantel quase novo e inúmeras dispensas.

A revolução em marcha no futebol profissional do Benfica, com maior mediatismo e investimento na equipa principal, é uma onda que vai varrer também a formação secundária.

O JOGO apurou que estão a ser avaliados muitos jovens do plantel da última época, mas a análise preliminar aponta para que a geração de 2000 e 2001, somando-lhe alguns jogadores mais velhos, estará de saída e a lista engloba onze a 12 elementos.