Revista de imprensa: "casa a arder", "deceção" e "Benfica competitivo e a jogar como quis"

Leia o que se escreveu na imprensa internacional a respeito do PSG-Benfica (1-1), da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Le Parisien: uma casa a arder

"Enquanto a casa ardia, o PSG olhava para outro lado, sem extinguir as chamas de um terceiro empate seguido, dois no espaço de uma semana com o Benfica. O Paris não vence e parece menos forte."

Kicker: alguma deceção

"A luta pela liderança no grupo, entre PSG e Benfica, deu num empate num jogo em que quem esperava futebol de classe mundial ficou dececionado. Dois penáltis valeram os golos."

AS: PSG não apaga incêndio

"A tarde não começou tranquila em Paris e o ambiente não era o melhor antes do jogo. Já o Benfica fez um jogo tranquilo, sem nervosismos. O primeiro lugar discute-se nos últimos jogos."

Marca: escorregadela

"Mbappé marcou e recebeu o carinho dos adeptos no dia em que se falou do seu desejo de sair. O Benfica respondeu e depois de duas ocasiões empatou de penálti. O PSG voltou a escorregar."

UEFA.com: águias competitivas

"Bom empate para o Benfica frente a um rival que ambiciona chegar à final. Águias foram competitivas e jogaram como quiseram. A entrada após o descanso mostrou intenções de Schmidt."