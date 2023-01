Revelados os jogadores que o Benfica terá para substituir Enzo

Benfica pode perder Enzo no último dia do mercado de transferências

A eventualidade do Benfica acordar com o Chelsea a transferência de Enzo, antes do fecho de mercado - à meia-noite desta terça-feira - é real e nesse sentido são já apontados três nomes que foram a lista de sucessores do campeão do mundo no meio-campo encarnado.

Segundo a estação de televisão argentina, ESPN, o Benfica tem uma lista de três nomes de onde recrutaria o reforço. A saber, o italiano Davide Frattesi (Sassuolo), o turco Orkun Kökçu (Feyenoord) e o argentino Alan Varela (Boca Juniors).