Revelado mais um jogo da pré-temporada do Benfica

Presidente do Celta de Vigo anunciou jogo de preparação frente aos encarnados

O presidente do Celta de Vigo, Carlos Mouriño, anunciou esta segunda-feira, em conferência de Imprensa, um jogo de preparação frente ao Benfica, a realizar-se a 22 de julho, no Algarve.

O jogo com o emblema encarnado fará parte de um estágio de pré-temporada do clube espanhol, agendado para entre 16 e 22 de julho, no Algarve, onde o Celta também enfrentará o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

"A parte principal da pré-temporada será no Algarve. Jogaremos lá duas partidas entre 16 e 22 de julho. O primeiro será no dia 17, contra o Al Nassr. Cristiano Ronaldo terá de jogar, por contrato. E a 22 com o Benfica", explicou Mouriño.