Reunião entre João Mário e o Inter já terminou: italianos adiantam conclusões

Médio português cada vez mais próximo do Benfica.

Esta segunda-feira trouxe aquele que pode ser um dos últimos passos na aproximação entre o Benfica e o João Mário, com o médio português a ficar cada vez mais perto de assinar pelas águias.

De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, a reunião do jogador com a cúpula diretiva do Inter em Milão, que contou ainda com a presença do empresário Federico Pastorello, terminou ao início da tarde.

Em discussão terá estado a rescisão do contrato de João Mário com o clube italiano, de forma a que o futebolista possa rumar ao Benfica sem que se levante a possibilidade de o Sporting exigir no futuro uma indemnização de 30 milhões de euros pelo regresso de João Mário a Portugal para alinhar pelas águias.

Na mesma reunião terão ficado definidos os "últimos aspetos" da mudança do internacional luso para a Luz. Ou seja, a oficialização da transferência poderá estar para breve.