Ressaca europeia é sempre agradável para o Benfica

Águias vencem sempre depois da Liga dos Campeões. Boavista será o nono candidato a contrariar uma tendência que comprova, até ao momento, que a equipa de Roger Schmidt tem sabido mudar de chip no campeonato.

Depois da bússola europeia indicar o caminho dos milhões da Liga dos Campeões, o Benfica volta agora à realidade nacional e ao objetivo que, desde o arranque da época, tem sido apontado como prioritário. Para potenciar a corrida ao título de campeão nacional, as águias têm sabido mudar o chip da UEFA e, até ao momento, venceram todos os jogos de campeonato que se seguiram a incursões na prova milionária.

Desde que entrou em cena na terceira eliminatória da Champions, o Benfica já defrontou cinco adversários europeus e nunca vacilou na Liga Bwin logo a seguir. Depois do duplo confronto com o Midtjylland, as águias venceram Arouca (4-0) e Casa Pia (0-1), seguindo-se o Boavista (0-3), adversário de amanhã dos encarnados, ao confronto consecutivo diante do Dínamo Kiev. Já na fase de grupos, o Famalicão foi batido (0-1) após a receção ao Maccabi Haifa, o Marítimo foi goleado (5-0) depois da Juventus e o Rio Ave caiu (4-2) a seguir ao PSG. Na segunda ronda, depois dos parisienses (e com um empate para a Taça de Portugal com o Caldas pelo meio), o Benfica venceu o FC Porto (0-1), o Chaves (5-0) depois da Juve e o Estoril (1-5) após a derradeira jornada, em Israel, com o Maccabi Haifa.

Resumindo, o Benfica venceu as nove jornadas após jogos da Champions, com cinco goleadas, tendo agora o Boavista a segunda tentativa entre nove candidatos, para combater esta tendência.