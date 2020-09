Respondem a Pinto da Costa: "Faria melhor em preocupar-se com o seu clube"

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica reagiu aos comentários do presidente do FC Porto.

Um dos candidatos à presidência do Benfica, João Noronha Lopes, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para emitir um comunicado sobre os comentários de Pinto da Costa em relação à campanha eleitoral do emblema encarnado.

"Só mesmo por ironia se pode pensar que Pinto da Costa reúne condições morais para se pronunciar sobre ética e promiscuidade", começou por escrever.

"Faria melhor em preocupar-se mais com o seu clube intervencionado pela UEFA e menos com as eleições do maior clube português", concluiu Noronha Lopes.