Jesus: "Os favoritos são sempre aqueles que ganham e o campeão é o FC Porto"

Declarações de Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Benfica frente ao Famalicão, desta sexta-feira.

Estreia: "Vamos dar o início do campeonato em Portugal porque nós já demos o início noutra competição. Hoje fizemos o primeiro treino, a equipa ainda está a recuperar de maneira a que chegue amanhã a Famalicão e faça um jogo com mais duração do que aquele que fizemos na Grécia. Na Grécia fizemos 45 minutos muito bons, mais 15 minutos na segunda parte. Já temos mais um jogo e, por isso, podemos estar muito melhores".

Favorito: "Sei que esta e todas as equipas que trabalho têm uma competitividade e qualidade de jogo que, umas vezes arrasa, mas outras vezes também não arrasa, que faz parte do jogo. Os favoritos são sempre aqueles que ganham, por isso, quem é o campeão em título é o FC Porto. Como treinador do Benfica respeito esse título, mas também o quero conquistar. A história é sempre para ganhar. O Benfica vai começar a primeira jornada com um adversário que o ano passado foi a surpresa do campeonato, no qual tivemos sempre dificuldades em ganhar e amanhã estamos preparados. Estamos confiantes que temos qualidade para sair daqui com os três pontos para abrir com chave de ouro".