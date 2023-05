Rui Costa: "Conceição? Respeito a opinião. Fomos campeões com todo o mérito"

Rui Costa, presidente do Benfica, abordou a próxima época à chegada ao jantar de fim de época

Após a festa na Luz, a do Marquês de Pombal e esta tarde nos Paços do Concelho, o Benfica despede a temporada num jantar de equipa no Convento do Beato, com a presença de direção, equipa técnica e jogadores. Rui Costa, presidente encarnado, apontou já à próxima época.

"Acho que não é novidade para ninguém o que se passou nos quatro cantos do Mundo, porque o Benfica é enorme. Estar neste clube e representar este clube é isto, servir estes benfiquistas que a única coisa que querem é ser campeões. Reforços? Tenho a convicção que a partir de hoje, de amanhã o mais tardar, estaremos a trabalhar para o 39 [título de campeão nacional]", começou por dizer na chegada ao mencionado jantar.

"Saída de Gonçalo Ramos? Os adeptos irão saber tudo em tempo oportuno. O tempo de hoje ainda é para festejar", acrescentou.

Rui Costa voltou a atribuir o maior mérito do sucesso a Roger Schmidt e disse respeitar a opinião de Sérgio Conceição, técnico portista, a propósito da justiça do título: "Foi, para mim e para muita gente, o grande obreiro deste título. Eu não tomo decisões para mim. A escolha de um treinador, de um jogador, em modificar alguma coisa, é sempre um risco. Foi por isso que me elegeram. Achei que era a melhor decisão naquela altura. Não trabalho para mim próprio, trabalho para o Benfica com todo o gosto e empenho. Orgulha-me que uma decisão tomada tenha resultado para o bem do Benfica. Quatro anos sem títulos? Temos é de olhar para a frente, estive este tempo a olhar para a frente e assim farei. Neste clube ganha-se pelo Benfica, não se ganha contra ninguém, não é preciso falar de outros e sim de nós, fomos campeões com todo o mérito. Sérgio Conceição não concorda? Respeito a opinião de toda a gente. Já disse que no Benfica ganha-se pelo Benfica e não contra ninguém."

O líder encarnado voltou a falar de Chalana: "O nosso Fernando é... falamos da história do clube e não se pode deixar nunca o Chalana de fora. Infelizmente deixou-nos esta época, daí a minha dedicatória. Tenho a certeza que de lá de cima tudo fez para sermos campeões."