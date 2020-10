"Reputação do Benfica sofreu às mãos de Luís Filipe Vieira"

Noronha Lopes encerrou campanha com um alvo definido num discurso incisivo. As eleições do Benfica são esta quarta-feira

A campanha de João Noronha Lopes e da lista B encerrou esta noite em Benfica, numa cerimónia que contou com dezenas de benfiquistas e que culminou com a derradeira intervenção do candidato, aproveitada para mostrar, em streaming transmitido pelas redes sociais da candidatura, o porquê de ter entrado no combate à liderança da Luís Filipe Vieira.

"O Benfica que temos hoje não chega. Estamos fartos! O Benfica tem que ser muito mais do que isto. Hoje é evidente para todos: as pessoas que trouxeram o Benfica até aqui não têm capacidade para o levar mais longe. Algures no caminho, Luís Filipe Vieira parece ter-se esquecido daquilo que deve ser um presidente do Benfica", apontou o gestor.

Na mesma linha, referiu que tem visto "uma liderança cansada e escondida dos sócios". "Vimos uma obsessão financeira em detrimento das vitórias dentro do campo. Vimos uma política desportiva que nos dá mais tristezas do que alegrias Vimos a reputação do Benfica sofrer às mãos do atual presidente. E sabem que mais? Já vimos que chegue! O ciclo de Luís Filipe Vieira termina amanhã!", pediu Noronha Lopes, no dia em que recebeu o apoio de João Malheiro, Joaquim Letria, Victorino d"Almeida e Álvaro Magalhães.

Para o candidato da lista B, um líder dos encarnados tem que "projetar o futuro com ambição e confiança, combater a falta de transparência no nosso clube e no futebol português, ouvir os sócios e promover a cultura democrática, reunir os melhores profissionais. E acima de tudo, tem que honrar os pergaminhos da maior instituição portuguesa". "É por tudo isto que eu me candidato!"

Noronha Lopes garante ter "um projeto para o Benfica que irá mudar o clube para melhor em todas as áreas da sua vida", que "devolverá ao Benfica a ambição, a transparência, a democracia e a honradez". Pediu, por isso, o voto "por um Benfica dos sócios, ganhador, transparente, eclético, democrático, destemido, de gente séria, acima de interesses pessoais, de gente honrada".

Recordou ainda o candidato, que fez esta terça-feira 20 anos que Manuel Vilarinho derrotou Vale e Azevedo nas urnas, tendo Noronha Lopes ocupado um cargo de vice-presidente nesse momento de mudança no Benfica. "Foi com grande sentido de responsabilidade que fiz parte dessa mudança fundamental para o clube. Hoje, 20 anos depois, estamos aqui em condições invejáveis para voltar a fazer a história. Hoje, 20 anos depois, estou aqui para retribuir tudo o que o Benfica me deu", apontou