Empresário de Darwin a O JOGO: o tombo da Champions e a conversa com Jesus

Benfica's player Darwin Nunez in action against Rennes during the pre-season friendly soccer match held at Luz Stadium in Lisbon, Portugal, 05 September 2020. RODRIGO ANTUNES/LUSA

Edgardo Lasalvia diz a O JOGO que o avançado ficou triste com a eliminação, mas que a titularidade recente animou-o

O empresário de Darwin, Edgardo Lasalvia, revelou a O JOGO o estado de espírito do avançado uruguaio depois da titularidade em Famalicão, presença no onze que ajudou à motivação: "Foi um golpe ficar fora da Liga dos Campeões. Ficou triste na altura, mas agora já ultrapassou e está mais feliz, contente e focado em dar o máximo com a camisola do Benfica. Ficou satisfeito pelo último jogo, é claro, porque foi titular, e até fez duas assistências."

Os dois passes para Waldschmidt na primeira jornada do campeonato mereceram até um comentário curioso do representante.

"Não tem uma melhor relação com ele do que com outros porque chegou há pouco tempo. Dá-se bem com todos. Geralmente, até é ele a marcar, mas agora deu aos colegas. Demonstra que está disponível para jogar para a equipa", acrescentou.

O representante de Darwin comentou até a exigência do treinador, que estará agradado com o dianteiro.

Não Perca Benfica Darwin com lacunas encosta concorrentes: "Pode ser um super ponta de lança" José Gomes orientou o novo camisola 9 do Benfica no Almería e projeta-lhe potencial para fazer a diferença sozinho, mas tendo a receção de bola e o posicionamento para melhorar

"Sabe-se que Jesus é um treinador muito particular, muito exigente, que pede muito em treinos e jogos. Jesus disse ao Darwin que está contente com ele, pede-lhe para que continue assim. Ele acaba de chegar e sabe que pode dar mais à equipa", confidenciou Edgardo Lasalvia.

Recorde-se que Jesus conversou à parte com Darwin no final do jogo com o Famalicão e Rui Costa, administrador da SAD, fez o mesmo, tanto após o 5-1 como na derrota ante o PAOK.