Roger Schmidt com Rui Costa

SAD do Benfica conta fechar o processo antes do encontro com o FC Porto. Em cima da mesa está vínculo até 2026.

O encontro de domingo com o Rio Ave marca o início de uma agenda preenchida para... Roger Schmidt.

Isto porque após a pausa para os compromissos das seleções o Benfica volta à ação ante os vila-condenses, para a Liga, e até ao embate seguinte, dia 7, com o FC Porto, o técnico deverá, segundo apurou O JOGO, acertar a renovação com as águias.