Renovação de Mbappé afasta Darwin do PSG

Investimento do emblema parisiense pode significar que o avançado do Benfica deixou de ser uma prioridade, pelo menos por uma quantia a rondar os 120 M€.

O PSG, que tem no seu radar Darwin e e estaria disponível para avançar junto do Benfica com uma proposta milionária pelo uruguaio, renovou contrato com Mbappé até 2025 e o avançado deve passar a auferir um salário anual líquido de 50 milhões de euros.

Ainda sobre Darwin o Benfica desmentiu que tenha pago a Paulo Gonçalves 5 M€ como noticiou o Correio da Manhã. "É falso que [o Benfica] tenha pago ou seja obrigado a pagar qualquer valor a Paulo Gonçalves" por uma venda do avançado, assim como que o advogado "seja agente de Darwin" ou que "tenha procuração para vender" o atleta.