Rennes terá oferecido 10 milhões ao Benfica por Morato

Morato com pouco espaço no Benfica

Clube francês interessado no central, que ganhou ainda mais concorrência no Estádio da Luz com a chegada de João Victor

Morato, central do Benfica, é um dos objetivos do Rennes para a temporada 2022/2023. O clube francês terá oferecido já 10 milhões de euros para tentar contratar o brasileiro.

De acordo com Fabrizio Romano, a proposta já foi oficialmente entregue ao clube da Luz, que tem o jogador seguro até 2024.

Na Luz desde 2019, Morato passou pelas várias equipas da formação do Seixal, até chegar à principal, onde já disputou um total de 30 jogos.

O mesmo jornalista garantiu que o Benfica tem "dúvidas" quanto à possibilidade de contratar Samuel Umtiti.