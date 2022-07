Rennes leva terceira nega do Benfica por Morato

Morato, central do Benfica

Clube francês ofereceu 12 milhões de euros, mais três por objetivos, mas a SAD encarnada rejeitou a saída do central

O Rennes fez mais uma proposta para contratar Morato, mas o resultado foi idêntico às duas tentativas anteriores: uma recusa por parte do Benfica.

O clube francês colocou em cima da mesa uma oferta no valor de 12 milhões de euros, mais três milhões em função de objetivos, mas essa verba não foi suficiente para convencer a SAD encarnada, segundo apurou O JOGO. Assim, a nega foi mais uma vez a resposta dada pelo emblema presidido por Rui Costa.

No mercado por dois centrais, após a saída de Aguerd para o West Ham, o Rennes pretende contratar Morato, assim como Kim Min-Jae, do Fenerbahçe. Contudo, não terá tarefa fácil para assegurar a contratação do camisola 91 da Luz.