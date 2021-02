Ex-treinador do equipa B abordou a saída do médio rumo ao Bayern.

Renato Paiva, ex-treinador da equipa B do Benfica, marcou presença no podcast Benfica à Benfica e a saída de Tiago Dantas, agora cedido ao Bayern de Munique, foi um tema abordado. O atual técnico do Independente del Valle, do Equador, apresentou a versão dos acontecimentos, quando questionado com as declarações de Vieira, que referiu que o médio era suplente na formação secundária e para os benfiquistas não se preocuparem.

"Quando inicio a época, o Tiago Dantas e o seu empresário manifestaram-me vontade de ele sair. Era ponto assente que ia para a I Liga. Eu disse: 'sim senhor, é uma opção tua. És jogador do clube, enquanto aqui estiveres treinas, poderás ou não ser opção. Mas tens de compreender que, já que é uma decisão tua sair, terás os minutos que entender que vais ter. Não te vou encher de minutos e depois vais embora, agora vou olhar para um que sei que vai ficar'. Esta história é tão clara quanto isso. O Tiago Manifestou que ia sair, a estrutura sabia que ia sair. Em princípio seria para a I Liga e havia uma procura grande. Disse ao Tiago: 'enquanto estiveres és mais um, mas não vais ter os minutos da época passada porque queres sair. Vou contar e trabalhar com os que cá ficam e são esses que vão alimentar o crescimento da equipa B'", afirmou Renato Paiva.

"O que fala a meu favor? A época a anterior. O Dantas jogou praticamente os jogos todos. O Dantas não saiu porque era suplente. Manifestou vontade de sair. Se o presidente disse isso... Pronto, disse. A realidade é esta: era suplente porque me informou que queria sair e foi decisão minha e da estrutura do futebol de formação. Se tinha Vukotic, Paulo Bernardo, Gonçalo Ramos... Ia jogar o Dantas se depois vai embora?", completou.

Confira aqui estas e outras declarações de Renato Paiva: