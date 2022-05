Remodelação à vista na baliza do Benfica: as saídas e um "reforço" negado

Svilar e Helton Leite estão de saída, mas também Vlachodimos, que coleciona interessados, pode ser vendido. Rui Costa e restante estrutura do futebol estão no mercado à procura de um número 2, contando com o jovem Samuel Soares para ser o terceiro guardião. Porém, podem ter de esticar o orçamento.

Se dúvidas subsistiam sobre a qualidade de Vlachodimos, sobretudo levantadas pelo anterior treinador do Benfica, Jorge Jesus, que pediu insistentemente um titular para as redes encarnadas, o atual dono da baliza tem-nas dissipado, mas nem isso chegará para evitar que o setor mais recuado das águias venha a ser (quase) totalmente reformulado com vista à próxima temporada.

De facto, e segundo O JOGO apurou, ao futuro treinador das águias, o alemão Roger Schmidt, será colocado à disposição um novo "keeper", mas o investimento poderá incluir... dois.

A estrutura do futebol benfiquista encabeçada pelo presidente Rui Costa considera Vlachodimos intocável no que respeita ao seu estatuto de titular. Vários têm sido os jogos ao longo da época, sobretudo na Liga dos Campeões, em que o internacional grego tem salvo a equipa com defesas de alto quilate e isso aconteceu ainda no último jogo, no triunfo sobre o Marítimo, com um golpe de rins sobre o apito final a evitar o empate.

Porém, as exibições têm feito aumentar a cobiça em torno do camisola 99 e à Luz têm chegado ecos do interesse de vários emblemas, sobretudo ingleses, o que poderá desaguar em propostas concretas. E, neste caso, uma oferta mais choruda - a nível interno não está definida uma fasquia mas com o anterior presidente, Luís Filipe Vieira, era de 15 milhões de euros -, poderá resultar na saída de Vlachodimos, cenário que até está já a ser acautelado.

Na prática, a SAD procura um número 2 para a baliza, porque Svilar termina contrato e já se comprometeu com a Roma de José Mourinho, enquanto Helton Leite, o habitual suplente, até pela escassa utilização, também está na porta de saída.

Nos planos está a promoção do jovem Samuel Soares para terceiro guardião e a vinda de um concorrente efetivo para Vlachodimos. Porém, e se este também deixar os quadros da Luz, Rui Costa e seus pares terão então de garantir dois novos guarda-redes.

Schmidt sugere Ortega mas SAD chumba alvo

Vários são os nomes que os responsáveis da Luz têm em cima da mesa em avaliação para reforço da baliza para a nova época e uma das sugestões até partiu do próximo treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, que manifestou o desejo de contar com Stefan Ortega, titular das redes do Arminia Bielefeld, da Bundesliga.

Porém, o guardião germânico e com dupla nacionalidade espanhola, de 29 anos, que está a terminar contrato, foi rejeitado pela estrutura benfiquista.