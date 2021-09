Relatório e contas 2020/21 do Benfica aprovado por maioria

De acordo com o clube encarnado, votaram 622 sócios, sendo que as contas foram validadas com 57,70 por cento dos votos a favor.

Os sócios do Benfica aprovaram o relatório e contas de 2020/21 por maioria, em Assembleia Geral Ordinária realizada na sexta-feira e que terminou já na madrugada deste sábado.

De recordar que o Benfica apresentou um prejuízo de 9,018 milhões de euros, o primeiro resultado negativo desde 2012/13.

Resultados

Sim - 57,70% (9 539 votos)

Não - 35,70% (5 902 votos)

Abstenção - 6,60% (1 090 votos)