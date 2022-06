Reinier pressiona o Real Madrid e é um importante aliado do Benfica

Acredita que na Luz terá mais oportunidades de jogar do que teve no Dortmund nas últimas duas épocas. Salário e taxa de cedência são arestas a limar entre os clubes.

Reinier já abriu as portas ao Benfica no sentido de, na próxima época, poder vestir a camisola das águias por empréstimo do Real Madrid. Ao que O JOGO apurou, os encarnados mantêm-se bem atentos à situação do médio-ofensivo brasileiro e continuam na linha da frente dos emblemas que desejam contar com o jovem de 20 anos, sabendo ainda que têm do seu lado um aliado de peso: o próprio Reinier.

O interesse em Reinier está bem vivo tendo o Benfica, como O JOGO escreveu no domingo passado, avançado com conversações no sábado para tentar fechar o processo o mais rapidamente possível.