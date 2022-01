Rei dos frangos força entrada na administração da SAD do Benfica

Administrador indicado pelo acionista elegeu-se a si próprio, mas sociedade vai mantê-lo às escuras.

António Pires de Andrade foi eleito esta segunda-feira como administrador da SAD do Benfica, indicado pelo acionista José António dos Santos, conhecido como rei dos frangos. A assembleia-geral da sociedade, que havia sido interrompida no passado dia 6 e retomada agora, escolheu o Conselho de Administração (CA), sem ter conseguido contrariar a entrada de uma pessoa que, pelo seu próprio passado - foi presidente da Mesa da Assembleia Geral no tempo da presidência de Luís Filipe Vieira - e pela representação que assume, é vista como muito próxima do anterior presidente das águias.

Tendo inicialmente proposto apenas seis nomes para o CA, o Benfica, enquanto acionista maioritário, viu-se na contingência de aumentar o número de nomes para nove, incluindo mais uma mulher, de modo a garantir a paridade de género na administração. Lourenço Pereira Coelho, Rita Sampaio Nunes e Rui do Passo fizeram crescer a lista, mas a decisão de José António dos Santos - arguido no processo Cartão Vermelho a par de Luís Filipe Vieira - de manter Pires de Andrade como candidato fez cair o terceiro nome proposto.

Segundo O JOGO apurou, feita a votação, e respeitando as regras das sociedades, porque o rei dos frangos possui mais de 10 por cento das ações, Pires de Andrade acabou por ter sido eleito graças ao seu voto, suficiente para suportar o chumbo de todos os outros acionistas.

Este facto permite concluir que o administrador (e o acionista que o indicou) estará isolado na condução da SAD, mas este ficará ainda mais às escuras. Segundo apurámos, o CA vai agora nomear uma Comissão Executiva, de âmbito mais restrito, na qual não entrará Pires de Andrade. Quer isto dizer que este apenas terá informação quando for confrontado com as decisões cimentadas e depois de apresentadas nas reuniões do CA.

De referir que além de Lourenço Pereira Coelho, Rita Sampaio Nunes e António Pires de Andrade, foram também ratificados Rui Costa (presidente) e Domingos Soares de Oliveira, Luís Mendes, Manuel de Brito, Gabriela Rodrigues Martins e Rosário Pinto Correia (vogais).

Eis então a composição final dos cargos sociais do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da mesa da Assembleia Geral da Benfica SAD para o quadriénio 2021/2025:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: Nuno Miguel Miranda de Magalhães

Vice-Presidente: Pedro Miguel Santiago Neves Faria

Secretário: Telmo Augusto Gomes de Noronha Correia

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Rui Manuel César Costa*

Vogal: Domingos Cunha Mota Soares de Oliveira

Vogal: Luís Paulo da Silva Mendes

Vogal: Manuel Ricardo Gorjão Henriques de Brito

Vogal: Maria Gabriela Rodrigues Martins da Camara Pestana

Vogal: Maria do Rosário Amado Pinto Correia

Vogal: Maria Rita Santos de Sampaio Nunes

Vogal: Lourenço de Andrade Pereira Coelho

Vogal: António Pires de Andrade

*O representante do Benfica no Conselho de Administração

CONSELHO FISCAL

Presidente: João Albino Cordeiro Augusto

Vogal: Carlos Alberto Barreto da Rocha

Vogal: Maria Ema de Assunção Palma

Suplente: Rui Manuel Frazão Henriques da Cunha