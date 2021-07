Rei dos Frangos e Luís Filipe Vieira alvos de buscas

Presidente do Benfica alvo de buscas pelo Ministério Público, segundo o "Sol".

O empresário e amigo de Luís Filipe Vieira, José António dos Santos, conhecido como "O Rei dos Frangos", e o presidente do Benfica estão a ser alvos de buscas, avançou esta quarta-feira o semanário Sol.

Em causa estão suspeitas de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução bancária e ainda crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

As buscas estão a ser conduzidas por mais de uma centena de agentes da PSP e da Inspeção Tributária, "às instalações do Benfica, à sede do Novo Banco (de que o presidente do clube foi um dos grandes devedores)" e a "empresas ligadas ao empresário José António dos Santos". Houve também buscas no centro de estágio do Benfica, sabe O JOGO.

Luís Filipe Vieira é ainda "suspeito do crime de abuso de confiança referente a ganhos milionários que obteve na venda de 25 por cento do capital do Benfica SAD a um empresário estrangeiro", escreve ainda o semanário Sol.