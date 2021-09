Regulamento eleitoral será votado em AG no caso de vitória de Francisco Benítez

Reação do Movimento "Servir o Benfica" após a divulgação do regulamento eleitoral para as eleições de 9 de outubro.

O Movimento "Servir o Benfica", liderado por Francisco Benítez, que desde o primeiro momento pediu a criação de um regulamento eleitoral, exigindo várias condições, comprometeu-se esta sexta-feira em levar o mesmo a votação em reunião de Assembleia Geral, no caso de vitória de Benítez nas eleições de 9 de outubro, nas quais concorrerá frente a Rui Costa.

"Se o Servir o Benfica vencer o ato eleitoral de dia 9 de outubro, que ao contrário do de 2020 será disputado sob regras definidas num regulamento claro e que cumpre com os padrões mínimos que a história democrática do clube exigem, compromete-se a imediatamente submeter a votação em reunião de Assembleia Geral o documento para deliberação dos associados", pode ler-se no comunicado.