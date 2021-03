"Regresso de Matic ao Benfica? Penso que é muito difícil isso acontecer"

Jorge Jesus não crê que Matic possa voltar ao Benfica - como o médio disse, numa entrevista, que é uma opção que não coloca de parte - devido aos valores que o jogador aufere em Inglaterra.

Numa entrevista dada recentemente, Nemanja Matic não colocou de parte a hipótese de um dia voltar a representar o Benfica. Nesta sexta-feira, Jorge Jesus foi questionado sobre essa possibilidade, ao que respondeu dizendo que é difícil um clube português contratar um jogador como o sérvio.

"O Matic fez excelentes épocas no Benfica. Tem um perfil como poucos no mundo. 1,90 metros, capacidade técnica... fez excelentes épocas e por isso é que o Chelsea o contratou. Hoje está no Manchester United e continua a jogar. Vi o jogo dele contra o Milan e ainda está em grandes condições físicas e atléticas, tem qualidade técnica... Penso que é muito difícil isso acontecer [regresso ao Benfica], porque são jogadores com contratos que as equipas em Portugal não têm possibilidade de dar", atirou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, às 18h00 de sábado.