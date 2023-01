Regresso de Gonçalo Guedes: os custos e os pormenores do regresso ao Benfica

O Benfica recebeu Gonçalo Guedes, numa cedência sem opção de compra

Gonçalo Guedes já é reforço efetivo do Benfica para a segunda metade da temporada, depois de ter sido inscrito na Liga e até de imediato convocado para o jogo deste sábado com o Santa Clara.

Ficou assim selado o acordo de empréstimo com os ingleses do Wolverhampton, no qual ficou definido que serão os cofres encarnados a suportar na totalidade os salários do dianteiro de 26 anos. Significa isto que, para ter o jogador nos próximos quatro/cinco meses, as águias terão de liquidar cerca de 2,3 milhões de euros, sensivelmente metade dos cinco milhões brutos que o internacional português auferia em Inglaterra por época.