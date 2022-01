Regresso de Florentino ao Benfica em janeiro é uma hipótese em estudo

Médio pode voltar, mas águias têm de discutir esse cenário com o Getafe, ao qual está cedido.

O Benfica vai operar alguns reajustes no plantel durante o mês de janeiro, como já assumiram Rui Costa e Nélson Veríssimo, presidente e treinador do clube da Luz, respetivamente, e uma das hipóteses em cima da mesa é o regresso de Florentino.

O jovem centrocampista está cedido ao Getafe e pode até voltar já em janeiro, segundo apurou O JOGO. Ele que é bem conhecido do agora técnico principal das águias, uma vez que Nélson Veríssimo foi também adjunto de Bruno Lage, treinador que lançou o médio no Benfica, em 2018/19, ano do último título conquistado pelos encarnados.

O cenário depende nesta altura de diversos ajustes que vão ser operados, nomeadamente a saída de alguns jogadores - Weigl e Meité, os jogadores habitualmente utilizados nas funções de Florentino, não são, porém, equacionados nesta altura para deixarem a Luz -, mas também de uma negociação com o Getafe. Isto porque o acordo estabelecido no início da temporada entre o Benfica e o emblema espanhol estipulou um empréstimo até ao final de 2021/22, razão pela qual os responsáveis encarnados precisam de acertar com o Getafe uma eventual antecipação do regresso do atleta, cedido num processo que garantiu ainda à formação dos arredores de Madrid uma opção de compra de dez milhões de euros por 50 por cento do passe.

Aos 22 anos, Florentino está a cumprir o seu segundo empréstimo consecutivo, depois de ter atuado nas mesmas condições no Mónaco em 2020/21, tendo disputado, até ao momento, pelo Getafe 14 partidas, somando duas assistências para golo.