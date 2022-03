"Bundesliga? No verão penso no próximo passo, mas estou confortável em Lisboa"

Julian Weigl, médio do Benfica, falou em conferência de imprensa, na manhã desta quinta-feira, para fazer a antevisão ao jogo particular frente a Israel. O alemão está de regresso às convocatórias da seleção germânica.

Regresso à Bundesliga: "Claro, a Bundesliga é sempre interessante para mim. Mas agora quero terminar a temporada e no verão penso no próximo passo. Mas sinto-me muito confortável em Lisboa."

Popularidade em Portugal: "É bom para mim usar máscara. Ninguém me reconhece com os óculos de sol e a máscara. As pessoas são loucas por futebol, mas também entendem que os jogadores precisam de paz e de tempo quando andam na rua."

Comparação entre campeonato alemão e português: "Nunca achei que tivesse dado um passo atrás. Sabia que o Benfica joga por títulos e joga nas competições europeias. Consigo perceber que as pessoas não tenham percebido o porquê de trocar o Dortmund pelo Benfica. Em Portugal há uma grande distância entre os cinco primeiros e o resto das equipas."

Benfica ou Seleção? "O clube é muito importante para mim, tal como a seleção. Não gosto de comparar."

O que quer mostrar ao selecionador: "Quero mostrar que posso ser opção. Espero ter minutos para me mostrar e quero ajudar a equipa. Não esperava ser convocado e foi uma grande surpresa. Vim com muita energia positiva."