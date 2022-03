O avançado tem 20 golos no campeonato e nas dez principais ligas europeias apenas o atleta do Bayern faz melhor: 28

Darwin está a pulverizar os registos do ano de estreia no Benfica. Depois dos apenas seis golos marcados na Liga em 2020/21 (e 14 no total da época), leva agora 20 na principal prova nacional, e 25 no total.