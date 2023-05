Reforços, vendas e renovações só avançam no Benfica depois da decisão do título

Plano para 2023/24 está já alinhavado, mas SAD nada vai avançar antes de estar decidido o título. Conquista do campeonato é a maior prioridade do momento no Benfica. Por ordem de Rui Costa, não vão ser feitas propostas oficiais ou negociadas vendas ou empréstimos até haver campeão.

Nada está parado, mas também nada vai avançar. Parece um paradoxo, mas a realidade do Benfica e, sobretudo, o seu planeamento para a próxima temporada define-se desta forma. O plano para 2023/24 está alinhavado, porém, segundo O JOGO apurou, nada será selado antes das contas do título estarem definidas, para o lado benfiquista ou não.

Por ordem expressa do presidente Rui Costa, a concentração de todas as áreas ligadas ao futebol profissional sobretudo da cúpula diretiva, da estrutura relacionada com gestão de ativos e da equipa técnica está totalmente focada na ponta final do campeonato. Para o líder das águias, as próximas quatro finais - Braga, Portimonense, Sporting e Santa Clara - têm de "consumir" todos os recursos para que o plantel às ordens de Roger Schmidt discuta a conquista do título de campeão nacional, o primeiro e maior objetivo da época encarnada.

Como o nosso jornal já deu conta, há situações em marcha, vários nomes de potenciais reforços avaliados e feita a recolha de todos os elementos que sustentem o ataque final aos alvos que, entretanto, sejam considerados prioritários e que encaixem dentro dos limites orçamentais estabelecidos pela sociedade desportiva encarnada.

Esse trabalho, essa espécie de esboço, um trabalho preparatório para ataque à nova temporada, foi feito, em grande medida, pelo diretor desportivo das águias, Rui Pedro Braz, que acumula várias viagens ao estrangeiro e muitos contactos com clubes, agentes e jogadores bem cotados na Luz. No mesmo sentido, também ao Benfica chegaram abordagens por alguns dos elementos mais cotados e também por outros que não têm entrado nos planos do treinador alemão e que, até por isso, poderão rumar a outras paragens. Também a nível da preparação logística da próxima época tudo foi tratado sob as ordens da estrutura respetiva e do administrador Lourenço Pereira Coelho. Falta "apenas" a decisão, que está a quatro jogos de distância.

Renovações também paradas

Componente importante da reformulação e reestruturação do plantel é a renovação dos contratos de jogadores que estão perto de ficarem livres ou com uma ligação pouco segura. Também nestes casos, as negociações não deverão conhecer avanços significativos a breve prazo, até porque Rui Costa quer manter o foco dos atletas na missão em vista. De referir que no final do próximo mês ficam livres Grimaldo e Otamendi, dois pesos-pesados em termos orçamentais e desportivos, e na próxima época terminam também Rafa e Chiquinho.