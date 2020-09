"Reforços? Não quer dizer que chegam e vão jogar. Comigo não é assim"

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Benfica, frente ao PAOK, Jorge Jesus falou de Abel Ferreira e dos reforços encarnados.

Abel Ferreira e o favoritismo do Benfica: "Nós queremos sempre colocar a pressão na outra equipa. Não me importo que nos ponham o favoritismo em todos os jogos que jogarmos. É bom sinal. É sinal de qualidade e que temos uma equipa forte. O Abel está a fazer um excelente trabalho aqui na Grécia, foi meu jogador no Vitória de Guimarães, tenho a certeza que ele me conhece, não só as minhas ideias de jogo, mas também como treinador. Vamos ter um duelo em que cada um quer ganhar, ele sente que tem equipa para sair do duelo vencedor e o Benfica também. Acredito que o Benfica vai ser melhor e estamos muito confiantes para esse objetivo".

Que jogador mais surpreendeu: "Como sabem ainda tenho quatro jogadores que são do meu tempo, quando passei pelo Benfica, entre os quais estão dois aqui: o André e o Pizzi. Os outros dois são o Jardel e o Samaris. É uma vantagem que tenho tido porque são jogadores que conhecem as minhas ideias de jogo, claro que não são as mesmas de quando estive cá, mas conhecem-me pessoalmente. Isso também ajuda. Aqueles novos, todos eles estão a surpreender. É uma equipa jovem, que tem noção onde está e para onde quer ir. A valorização dos jogadores hoje é muito em função das transferências e às vezes não é assim. Eles são reforços não é para jogar no onze. São reforços para fazer parte do plantel. Claro que alguns deles vão entrar logo à partida. Quando procuro reforçar o plantel, claro que alguns deles vão jogar, mas não quer dizer que todos chegam aqui e vão jogar. Comigo não funciona assim. Têm de demonstrar".

Jogo de estreia sem público: "O facto de os jogos não terem público não beneficia ninguém. Nem quem joga fora, nem quem joga em casa. Emocionalmente há sempre um fator importante e quem tem uma massa adepta grande, esses são sempre mais prejudicados. Mas para o futebol em si, nem é bom para os jogadores do PAOK, nem para os do Benfica. Nós não sentimos a mesma adrenalina e quem disser o contrário é mentira. Eu gostava de jogar com este estádio completamente cheio".