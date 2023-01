"Reforços? É preciso tempo, exigir que joguem agora é demasiado..."

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa de antevisão ao dérbi com o Sporting, marcado para domingo (18h00), no Estádio da Luz, e relativo à 16.ª jornada da Liga Bwin.

Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup estão disponíveis para o dérbi? "Eu espero que eles se desenvolvam muito no Benfica. É um grande passo para eles, virem da Escandinávia para o Benfica, mas são jogadores talentosos. Eles tiveram uma pausa de seis semanas por causa do inverno e não estão na máxima capacidade física por causa disso. Também precisam de tempo para se habituarem à equipa e quando estiverem prontos, vão fazer parte do plantel. É exigir demasiado que joguem agora, mas ja sabíamos disso. Para o futuro, acreditamos muito no potencial destes jogadores".

Benfica tem 12 pontos de vantagem sobre o Sporting, isso pesa nos jogadores? "Se queremos ser campeões, precisamos de muitos pontos. Não podemos empatar muito nem perder. Até agora temos estado bem, mas não está nada feito. Temos de continuar a ganhar jogos, independentemente do adversário, e é nisso que estamos focados. No domingo será igual e ainda nem vamos a meio da época, por isso não pensamos demasiado na tabela e nos pontos, apenas em conquistar os três pontos".

Se o Benfica vencer, arruma o Sporting da luta pelo título? "Não sei. Estamos na jornada 16, ainda nada está decidido".