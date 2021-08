Reforço Radonjic acelera para a estreia com a camisola do Benfica

O extremo está inscrito e começa esta sexta-feira a treinar-se com o grupo. Jorge Jesus equaciona dar-lhe minutos com o Tondela.

O Benfica começa est sexta-feira a preparar, de forma efetiva e concreta, a receção ao Tondela, jogo que domingo se disputa no Estádio da Luz, a contar para a 4.ª jornada do campeonato.

Uma partida na qual Nemanja Radonjic, o mais recente reforço do plantel de Jorge Jesus, já terá via aberta para poder ser convocado e, até, utilizado caso o treinador das águias assim o decida.

Após ter chegado a Lisboa no sábado passado e sido confirmado pelo Benfica como reforço, por empréstimo do Marselha com opção de compra, no dia seguinte, Radonjic só treinou no Seixal segunda-feira, antes da partida da equipa encarnada para Eindhoven.

Ao que O JOGO apurou, na altura o internacional sérvio trabalhou à parte do grupo mas hoje, quando o plantel se apresentar após um dia de folga concedido no regresso dos Países Baixos, está previsto que seja integrado em pleno.

Ainda com o desgaste, físico e mental, sofrido frente ao PSV, Jesus deverá voltar a promover rotação na equipa, algo que abre a porta a que o extremo sérvio possa ser lançado já neste embate. A sua condição física não será um problema dado que fez a pré-época no Marselha e o técnico das águias até já mostrou, na forma rápida com que deu minutos a Yaremchuk, que o pouco tempo de treino coletivo não é um obstáculo determinante. Radonjic, que jogou só 17 minutos pelos franceses esta época, ainda aguarda pela apresentação oficial, algo que não está descartado para poder suceder ainda hoje.