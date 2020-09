Reforço do Benfica não tem dúvidas: "Vamos fazer um grande jogo"

Gilberto, em videochamada com a Casa do Benfica de Tavira, garante que as águias vão "lutar por todos os títulos".

"Estamos prontos", atirou Gilberto, em videochamada com a Casa do Benfica de Tavira, descansando os adeptos que, a partir da localidade algarvia, colocaram questões ao lateral-direito, que vê os encarnados "preparados para o primeiro desafio muito importante", na Grécia, com o PAOK, para a 3.ª pré-eliminatória da Champions.

"Vamos fazer um grande jogo", garante o reforço, sustentando que "as contratações têm sido muito boas". "Temos jogadores de qualidade, o Everton é um grande jogador, de seleção brasileira, temos também o Pedrinho. Temos tudo para montar uma grande equipa e lutar por todos os títulos", refere o ex-Fluminense com grande ambição.

"Vamos lutar por todos os títulos e temos de ter sempre o pensamento de ser campeão com a camisola do Benfica", traçou na rubrica "Pela casa dentro", da Bplay.