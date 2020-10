Reforço do Benfica em evidência: "88 milhões já não parecem um absurdo"

Luca Waldschmidt vai ganhando espaço nas opções de Joachim Low e intriga a imprensa alemã.

Contratado ao Friburgo no verão, Luca Waldschmidt não demorou a deixar marca no Benfica versão 2020/21.

O avançado alemão bisou na primeira jornada do campeonato, na goleada aplicada pelas águias no reduto do Famalicão e, aos poucos, vai ganhando espaço na seleção germânica, sob a orientação de Joachim Low.

"Provavelmente, o jovem jogador nunca tinha ouvido falar do estádio do Famalicão. Mas é precisamente isso que distingue um excelente avançado: marca golos de forma intuitiva, em qualquer estádio, num campo de pasto ou, se necessário, se for acordado às 3h30 da manhã", começa por referir o jornal Suddeutsche Zeitung num artigo dedicado a Waldschmidt, intitulado de "Avançado centro com potencial de fama mundial".

"Waldschmidt contribuiu para a goleada de 5-1 do Benfica ao Famalicão e deu ao seu novo clube a sensação que os 15 milhões pagos ao Friburgo foram um bom investimento. E que a sua grande cláusula de rescisão, de 88 milhões, já não parece absurda. A única questão é: por que razão o jogador de 24 anos se mudou para a I Liga de Portugal?", questiona a publicação, que já olha para o atacante como a primeira opção de Low para o posto de ponta de lança na "mannschaft".

O Suddeutsche Zeitung acrescenta que, mesmo com os talentos emergentes do futebol alemão, Waldschmidt "prepara-se para ter um bom percurso na seleção". Na quarta-feira, no encontro de preparação com a Turquia (3-3), Luca foi titular e marcou o terceiro golo da Alemanha.