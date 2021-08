Reforço a caminho do Benfica: Valentino Lázaro ultimado sem opção de compra

O Benfica decidiu nas últimas horas avançar em força para a contratação de um ala direito e o jogador do Inter será reforço para Jesus.

Jorge Jesus vai contar com um novo ala direito antes do fecho do mercado. Segundo O JOGO apurou, Valentino Lázaro vai ingressar no Benfica, num empréstimo que não contemplará opção de compra. O acordo está fechado e o jogador, salvo algum imprevisto de última hora, será apresentado na Luz antes do fecho da janela de mercado, na terça-feira.

Referenciado desde 2012, o internacional austríaco de 25 anos tem estado nos planos encarnados neste arranque de temporada, como o nosso jornal noticiou, mas a decisão final quando à contratação foi apenas cimentada nos últimos dias. Apesar de o Benfica ter mais laterais-direitos, Lázaro é visto como um acrescento para o sistema de três centrais dada a sua propensão ofensiva.

Olhando para o plantel, Gilberto funciona como lateral numa defesa a quatro, Diogo Gonçalves tem o estatuto de titular no 3x4x3, mas tem experimentado problemas físicos que também sustentam a vinda do jogador do Inter. Há ainda André Almeida, que é visto como um joker, porque pode alinhar a lateral direito e esquerdo, a central pela direita (a resposta de Morato afastou a vinda de um central) e ainda a trinco (só há Weigl e Meité porque Florentino vai sair). João Ferreira ainda deve deixar o Seixal e Tomás Tavares pode até fixar-se nos bês.