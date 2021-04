"Redução para 16 equipas? Estou mais preocupado que os jogadores possam estar na Liga NOS"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Gil Vicente, agendada para as 18h00 de sábado e a contar para a 27ª jornada da Liga NOS.

Campeonato com 16 ou 18 equipas? "Eu sou defensor do futebol seja com um campeonato com 16 equipas ou com 18, isso não tem a ver uma coisa com a outra. Agora, que com 18 equipas possa ser mais vantajoso para equipas que normalmente vão às competições europeias, porque têm menos jogos durante o campeonato, acredito que sim. Mas por outro lado acredito que reduzindo, deixas de ter duas equipas na primeira divisão. Se fizer um plantel de 25, são 50 jogadores. São 50 jogadores que ficam com mais dificuldade de ter trabalho. Há interesses para uma parte e para outra. Estou mais preocupado que esses jogadores tenham mercado e possam estar na I Divisão."

Benfica tem margem para melhorar até ao final do campeonato? "Acredito sempre que as equipas e os seus jogadores melhorem, e se os jogadores melhoram individualmente a equipa melhora coletivamente. O Benfica ainda tem muito para crescer. Os anos de trabalho dos treinadores vão melhorando as equipas, o Benfica ainda tem muito para crescer. O tempo de trabalho aumenta a qualidade das equipas e a qualidade individual do jogador, não tenho dúvidas nenhumas que ainda temos muito para crescer."