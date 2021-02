Redknapp sobre Taarabt: "Enorme talento, mas pouca vontade"

Antigo timoneiro britânico foi questionado sobre o médio marroquino do Benfica durante uma entrevista ao portal italiano Pianeta Milan

Adel Taarabt, jogador do Benfica, foi tema de conversa numa entrevista concedida por Harry Redknapp ao portal italiano Pianeta Milan, a propósito do décimo aniversário do último jogo entre o Tottenham, então orientado pelo ex-técnico, e o Milan.

O antigo timoneiro britânico dos spurs foi questionado sobre se o médio marroquino, que treinou no clube de Londres e no Queen Park Rangers, poderia ter vencido a Bola de Ouro e sobre o porquê de ter defraudado as expectativas criadas.

"Ganhar a Bola de Ouro? Ele não era assim tão forte (risos). O Adel não é um mau rapaz, mas nunca deu tudo para ser o fantástico jogador que poderia ter sido, tendo em conta o seu talento. Tinha um enorme talento, mas muito pouca vontade", declarou Harry Redknapp, atualmente com 73 anos.