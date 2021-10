Recursos esgotados e Benfica escapa a jogo à porta fechada

Adeptos do Benfica

Supremo Tribunal Administrativo rejeita recurso do Conselho de Disciplina, que havia castigado as águias com um jogo à porta fechada

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) deu razão ao Benfica ao anular o castigo de um jogo à porta fechada, aplicado ao clube da Luz pelo Conselho de Disciplina da FPF devido ao comportamento incorreto dos adeptos encarnados na visita ao terreno do Estoril, em 2017/18.

A punição, aplicada já em setembro de 2018, e que valia também uma multa de 11475 euros, foi alvo de uma série de recursos, tendo chegado em última instância ao STA. Este tribunal apreciou o julgamento feito anteriormente pelo Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), que se decidira pela anulação do jogo à porta fechada, e do qual recorrera o Conselho de Disciplina, mas manteve esse resultado, recusando o apelo da FPF.

O Benfica não terá assim de cumprir o castigo aplicado pela FPF, pois esgotaram-se os recursos.