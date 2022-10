Recordando a história: Benfica foi batido nas Caldas em 1958 

Em janeiro de 1958, a formação das Caldas da Rainha recebeu os encarnados no Campo da Mata e conquistou os dois pontos (as regras de pontuação mudaram, entretanto) ao triunfar por 3-2.

Há muito a trilhar os escalões secundários, o Caldas tem na história de 106 anos quatro presenças no escalão principal português, de 1955 a 1959, com 104 jogos, 53 derrotas, 25 empates e 26 vitórias. Entre estes triunfos está, precisamente, um frente ao Benfica, no palco do jogo deste sábado.

Em janeiro de 1958, a formação das Caldas da Rainha recebeu os encarnados no Campo da Mata e conquistou os dois pontos (as regras de pontuação mudaram, entretanto) ao triunfar por 3-2. Janita e João Resende foram os heróis dos caldenses ao apontar dois golos, enquanto o outro, surgiu num autogolo de José Bastos, guarda-redes das águias.

Na formação lisboeta alinhavam craques como José Águas, Coluna, Fernando Caiado e Cavém. No banco estava Otto Glória.