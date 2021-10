Recordam a Piqué o jogo com o Benfica: "Tiveram de te tirar aos 35 minutos..."

Famoso streamer espanhol Ibai Llanos deixou pequena provocação em conversa com o central do Barcelona.

Em conversa com Gerard Piqué na "Twitch", em jeito de antevisão ao embate entre Barcelona e Dínamo Kiev, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o famoso streamer espanhol Ibai Llanos deixou uma pequena provocação ao central do emblema blaugrana, recordando o jogo frente ao Benfica, que os encarnados venceram por 3-0 no Estádio da Luz e no qual o defesa foi substituído logo na primeira parte.

"Se cometeres algum erro no jogo vão dizer que é porque estiveste a fazer live [um direto] comigo até tarde...", começou por dizer Ibai Llanos.

"Nada disso. Vamos jogar contra uma boa equipa. Temos o hábito de desprezar alguns clubes. Olha o exemplo do Sheriff contra o Real Madrid... Vamos jogar contar o Dínamo Kiev e sabemos que têm qualidade e jogadores com muito talento", respondeu Piqué, antes da provocação do "streamer":

"Sim, como [no jogo com] o Benfica, passaram por ti sete vezes e tiveram de te tirar aos 35 minutos..."