"Receção ao PSG? Mostrámos que somos capazes de grandes coisas"

Declarações de Odysseas Vlachodimos, guarda-redes que comemorou o 200.ª jogo pelo Benfica no dérbi com o Sporting (2-2), aos meios do clube.

200 jogos pelo Benfica: "É um sentimento fantástico, estou muito orgulhoso. É maravilhoso já ter realizado tantos jogos por este clube incrível".

Lembra-se da estreia? "Até me lembro das minhas ações, para ser sincero. Foi bom, foi um bom jogo, vencemos. Era o nosso primeiro objetivo, passar para a Liga dos Campeões e esse jogo foi o primeiro passo. Foi muito bom jogar neste estádio fantástico, com a casa cheia. Mesmo hoje em dia, é uma sensação excelente entrar no nosso estádio, perante os nossos adeptos. Resultado? Foi contra o Fenerbahçe, ficou 1-0, clean sheet [expressão que significa baliza sem golos sofridos]".

Receção ao PSG, esta temporada, foi o momento mais especial que passou no Benfica: "Fizemos um jogo fantástico no Estádio da Luz, toda a equipa. Conseguimos um grande resultado [1-1] e passar em primeiro lugar daquele grupo foi um enorme feito. Mostrámos que somos capazes de grandes coisas e por isso destacaria esse jogo".

Objetivos para o que resta da época: "Vou tentar dar o meu melhor para ajudar a equipa e para alcançar os nossos objetivos. Queremos manter o nível alto, como temos feito, e olhar em frente, jogo a jogo, para conseguirmos uma grande conquista nesta época".