"Recebi uma oferta do Barcelona, mas o Benfica rejeitou. Disseram que ia afirmar-me"

José Gomes está ao serviço do Cherno More e lamenta não ter usufruído de mais oportunidades na Luz.

José Gomes desvinculou-se do Benfica já na presente temporada para rumar ao Cherno More, da Bulgária, e, depois de ser apontado como um dos maiores prospectos da formação encarnada, optou por dar outro rumo à carreira.

Em entrevista ao portal búlgaro "Gong", o avançado de 21 anos lamenta a falta de oportunidades ao mais alto nível na Luz e até lembra uma proposta recusada do... Barcelona.

"Comecei na formação do Sporting, mas não resultou e fui para o Benfica. Treinei com os seniores e até recebi uma oferta do Barcelona, mas o Benfica recusou e disseram que ia afirmar-me. Esperei pelo meu momento, mas só jogava cinco minutos de cada vez e não tive as oportunidades que queria. Jogar apenas pela segunda equipa do Benfica não era o que pretendia. No ano passado joguei emprestado na Polónia e queriam que eu voltasse para o Lechia Gdansk, mas não era o projeto que eu queria, nem a equipa B do Benfica", começou por contar José Gomes, justificando a opção pelo Cherno More:

"Não queria ficar em Lisboa e, quando surgiu a oportunidade, decidi aproveitar o novo desafio. Aconteceu tudo muito rapidamente, em apenas dois ou três dias. O treinador [Ilian Iliev] falou com o meu empresário e depois comigo. Gostei das ideias dele e do projeto do clube. Então, disse que sim", acrescentou o avançado, que brilhou pelas seleções jovens de Portugal.

José Gomes tem um golo marcado em quatro jogos oficiais pelo sétimo classificado do campeonato da Bulgária.